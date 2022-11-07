民進黨台北市長候選人陳時中競選總部近來拋出「每日一問」，國民黨台北市長候選人蔣萬安陣營今起推出「敲中大會」互槓。蔣陣營今質疑，行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純曾說不會投標任何政府標案，卻透過轉標拿到政府標案的錢，「蘇家巧門吃銅吃鐵吃政府，騙神騙人騙標案」。

蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲批評，蘇貞昌是全台有名「騙神仔」，不只騙神更騙人，蘇貞昌女兒蘇巧純曾在2020年7月16日於臉書公開宣稱「不會再投標任何層級政府的標案」，想不到她不再投標，而是叫別人去投標，然後經兩手轉包，把案子又回到蘇巧純手裡，根本「假清高真轉標，偽君子、真騙子，是「蘇氏詐騙集團」。

黃子哲指出，「二三設計」近年承接的政府標案，計有2016年2月台北市政府老松國小「台北市鄉土教育中心『剝皮寮的故事』常設展」，決標金額220萬1611元；2019年1月國立台灣科學教育館「上癮的科學特展」展示研究與規畫設計採購案，決標金額1050萬；2020年6月新竹市政府「未來親子互動藝術戶外策展規劃執行案」，決標金額700萬；2021年12月春原營造層層轉包「桃園市立圖書館互動多媒體」，計2495萬。

他提到，其中，桃園市立圖書館總預算從22億追加到31億，當中有2495 萬是經由層層轉包方式交付給「二三設計」執行，全案從蘇巧純在開會記錄上的簽名顯示，這個案子其實就是過水交付「二三設計」，但圖書館硬體工程和互動多媒體工程，應該分開招標才合理，頗有量身訂做、藏汙納垢，人謀不臧之嫌。

黃子哲痛斥，「行政、立法、經商一把抓」，吃銀吃鐵吃政府，騙神騙人騙標案，轉一手透過轉包部分轉政府標案的錢，主辦、裁判、球員都是自己的人，請問蘇貞昌有利益迴避嗎？搞到最後蘇貞昌還是陷入利益衝突的漩渦，被質詢還大聲回嗆，蘇貞昌是厚顏無恥的極品。