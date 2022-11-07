位於桃園市八德區的八德呂達川祠堂，約於大正11年（1922年）興建，是呂氏族人在八德地區僅存的2座超過90年歷史的祠堂之一，是見證八德地區拓墾的歷史建築，這次辦理主體修復、蟲蟻防治、周邊環境改善及雜項等工程，總經費2692萬元，由客家委員會、市府和所有權人分攤，預定於明年11月竣工。

文化局表示，呂達川祠堂代表著來自福建詔安呂氏族人聚落的形成，亦代表八德地區拓墾的進展及桃園地區移民分布的狀態，屬於重要的歷史見證，得以保留意義十分重大。

文化局說明，其建築正立面外觀為台灣北部客家民居常用的「五間見光」作法，牆基採用卵石砌，上作斗子砌或土埆牆，屋脊作客家民居常使用的火形、馬背，反映出客家建築的特徵，因具有歷史文化價值、表現地域風貌及建築史價值，在民國98年登錄為歷史建築。

文化局說，由於目前建築屋面多處漏水、局部坍塌，導致屋桁腐朽蛀蝕及開裂、牆面面層剝落、局部風化的情況急需進行修復，這次主要項目為歷史建築主體修復、蟲蟻防治、周邊環境改善及雜項工程等，總預算經費為2692萬元，其中客委會補助1600萬元、市府配合款792萬元和所有權人自籌款300萬元，工期耗時360天，預計明年11月竣工。

文化局表示，呂達川祠堂修復後仍維持宗祠使用，未來可將部分區域展示宗族文物開放參觀，或定期導覽解說，在保存既有可見實體歷史建物之外，同時融入教育意涵、文化精神等功能，以推廣地方文化、提升藝文發展及增進館舍活化效益，重新延續歷史建築的生命。