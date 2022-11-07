新北市今舉行第二屆「高中畢聯會學生幹部培力營」，與中華毛克利青少年協會、中華康輔教育推廣協會合作，以聯合國永續發展目標(SDGs)為核心，將環境、健康、教育三大議題作為主軸，邀請學生設計校園共好的方案、並用影片紀錄執行過程，再將超級任務帶回學校分享，發揮影響力並實踐任務。教育局表示，新北市是全台第一個發表永續發展目標自願檢視報告，希望將SDGs融入課程教學及學生活動，促進學生的社會參與。

第二屆「高中畢聯會學生幹部培力營」今有24所高中職、90名學生參與。教育局長張明文表示，高中職的學生自治團體是落實社會參與的契機，這次活動邀請第一屆參與培力營的學長姊，加入新北Good Young青年人才庫，並擔任培訓輔導員帶領學弟妹交流SDGs，倡議公民責任，希望結合字紙學習課程，培養學生的學習興趣、學習態度。

新北高工畢聯會主席洪莉綺說，看到學長姊參與學生幹部培力營，自己也很嚮往，因為可以碰撞不同價值觀和想法，增廣見聞，還可以與各校畢聯會成員交換意見，增加辦理活動的經驗。

三重商工畢聯會活動長鄭睬蓁表示，她從校園超級任務課程學習到從零到有的企劃能力，探討SDGS議題的過程，也會反思如何用團隊力量改善校園環境，期待發揮創意，辦理學校的歡送會、感恩會，創造出屬於所有畢業生的畢業典禮。

清水高中的班聯會主席黃奕嫙說，參與培力營過程中可以學習傾聽他人想法、接受他人意見，團隊成員彼此發揮專才，成就一件事，意義非凡，她明年將角逐畢聯會主席，希望與學校及當屆同學攜手，成就更多有意義的事。

教育局表示，新北市鏈結SDGs，以17項目標檢視新北教育政策發展的成果，SDGs融入了課程教學及學生活動，本次領袖培力活動，整合產業、學界及民間團體力量，盼培育具有永續素養的青年，促進學生的社會參與。