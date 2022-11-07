周日來自近200個國家的代表齊聚埃及，並馬上通過了一項協議為「第27屆聯合國氣候變遷大會」（COP27）揭開序幕。與會各國同意就全球暖化造成的損害，討論如何補償貧窮國家，此為數十年前展開氣候談判以來，該大會首度將這個備受爭議的話題納入議程。

該協議為這次的COP27峰會奠定一個具建設性的基調，各國政府希望，即使是俄烏戰爭到通膨肆虐等一連串危機分散了焦點，國際社會也能守住目標，避免發生全球暖化最嚴重的衝擊。

十多年來，富國始終拒絕就何謂氣候變遷之「損失與損害」進行官方討論，這涉及到富國應提供資金協助窮國應對全球暖化的影響，因為這些國家最為無辜。

去年在蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）舉行的COP26會議上，包括美國和歐盟在內等高收入經濟體封殺了設立損失與損害資助機構的提案。然而隨著天氣災害日益增加，解決這個問題的壓力也越來越大。例如今年發生在巴基斯坦的洪災造成逾300億美元的經濟損失，並導致數十萬人無家可歸。

COP27主席Sameh Shoukry在開幕的全體會議上表示，對氣候災難受害者而言，列入該議題反映我們將團結一致。他並表示，目標是相關協商在2024年結束之前做出最終決定。

總部位於孟加拉的環境研究機構「國際氣候變遷與發展中心」（ International Centre for Climate Change and Development）表示，將「損失與損害」正式納入議程是一個大好消息，現在落實這項資金的工作將真正展開。

雖然近幾年來，解決氣候災損的呼聲高漲，但現實是富國已經自身難保，COP27在籌措資金方面面臨巨大阻力。由於砸下了龐大的支出緩解俄烏戰爭帶來的經濟衝擊，西方國家已經耗盡政府預算。

到目前為止，只有兩個小國允諾為補償氣候災損提供資金，丹麥承諾提供1億丹麥克朗，蘇格蘭則承諾提供200萬英鎊（約228萬美元）。但這無疑只是杯水車薪，研究顯示，到2030年，氣候相關損失每年可能達到5800億美元。