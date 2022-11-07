珠海航展秀中方反無人機體系

兩年一次的廣東珠海航展8日即將登場，據央視說，除了殲-20等戰機外，中方最先進的反無人機防禦系統將成亮點之一。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，這套反無人機系統結合了防空，人工智慧和反飛彈技術，以低空偵測並攔截無人機蜂群。

中國航太科工集團（CASIC）說，首次亮相航展的ZR-1500無人智慧防禦武器系統整合了預警偵測，指揮控制和攔截飛彈。

航太科工二院新聞發言人王文剛告訴《環球時報》，可作為「紅旗」（HQ）-17AE近程防空武器系統「忠誠僚車」的ZR-1500多用途無人化智慧防禦武器系統採用了通用無人底盤，結合按需選配的多型模組化作戰武器，以執行察打一體的綜合作戰任務。

這款無人戰車適配了3種微小型導彈模組，既具有對固定翼飛機、直升機、無人機等目標進行5公里遠界有效攔截的防空能力，又具有對機動式輕裝甲目標和人員目標進行精確導引打擊的對地攻擊能力。而在典型的火力配置下，這款無人戰車可包含微型導彈12枚、小型導彈4枚和察打一體巡飛彈2枚，還能根據作戰任務需求，換裝機槍等武器系統。

第14屆珠海航展

王文剛並指出，這款無人戰車系統只要兩個人就能操作，一個人負責遠端遙控，指揮車輛行駛，另一個人則負責控制車上的武器平台，實現作戰效能。他說，這款無人戰車主要將因應局部作戰與小規模衝突，既可用於邊境的無人值守，前往一些環境惡劣，或者是人員難以到達的地方執行作戰任務，還能充當步兵班組的「第11人」，提供火力、資訊和保障支援。

「這款武器今年是首次參展，它的設計理念迎合了現在無人作戰的發展趨勢，」王文剛說，「這款無人作戰系統以像樂高玩具一樣的模組化靈活配置、智慧化輔助決策等特點，實現了無人值守、機動伴隨、遠域精兵等能力，構建了靈活機動的新型威懾力量。」

中方空軍新聞發言人申進科告訴央視，他們將展示從2000年以來服役的50款軍備。而殲-20將首度在地面展示，同時他們也將展出如運-20重型運輸機和直-20直升機等20系列軍機。

不過，澳門軍事觀察家黃東說，從央視播出的錄影看來，地面展示的所有殲-20戰機都是安裝俄製引擎的第一批舊版，而不是升級版殲-20B戰機。至今「威龍」還在等渦扇-15引擎，以和美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-22戰機相匹敵。

此外，運油-20空中加油機，還有攻擊-2，也就是翼龍-2攻擊無人機也將首度公開在這次航展中亮相。而今年稍早在台灣附近現身的BT-100攻擊無人機，也會在展中亮相。