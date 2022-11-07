全球科技產業研調機構Omdia預期，由於PC端高庫存壓力持續、且受消費需求減弱及通膨影響，2022年微處理器（MPU）整體市場營收為710億美元，將較去年減少約60億美元、下滑8％。

今年全球前三大MPU廠商依序為英特爾（Intel）、超微（AMD）及蘋果（Apple），其中英特爾與超微合計拿下逾9成市占。據Omdia針對2021～2022年營收變化預測，英特爾今年營收預計減少18％、超微有望強力成長20％，而蘋果則可望成長達38％。

長年居冠的英特爾今年營收下滑，主要受PC及數據中心需求波動影響。儘管英特爾向來為運算與資料儲存領域主要MPU廠商，近年卻面臨蘋果推出M系列晶片、放緩使用英特爾產品影響，即便網通市場呈成長趨勢，市占率仍自去年地76％大幅下降至68％。

而緊追在後的超微主要受惠電競市場持續看漲，提供Xbox及PlayStation客製化MPU。同時，其數據中心業務不斷擴大，新一代EPYC 7004系列處理器預期增添營收成長動能，今年市占率有望從去年的18％爬升至23％。

位居第三的蘋果成長動能則來自專為Mac及iPad設計的M系列晶片。至今年底，包括桌積極筆電在內的所有Mac及4成iPad預期將採用M系列晶片，使市占率可望自去年的4.7％提升至7％。

製程技術方面，多數MPU大廠主要仍採用14奈米製程，但10奈米、7奈米及5奈米等較先進製程也正在崛起。就架構而言，x86架構長期市占率雖達98％，但隨著2020年採Arm架構的蘋果M1晶片推出、且滲透率不斷提高，使x86架構市占率逐年下滑，今年估降至92％。

Omdia資深分析師溫璟如表示，需求大宗的PC今年逐漸降溫，陷入高庫存挑戰，且通膨、全球局勢動盪致使製造成本上升，衝擊市場營收明顯下滑，英特爾、超微等大廠第三季財報如預期疲弱，顯示高庫存水位未獲緩解，預期今年MPU市場營收將衰退高個位數百分比。

溫璟如指出，台積電提供的5奈米MPU為目前最先進製程技術、蘋果為採用先行者，超微近期發表的Ryzen 7000系列首度導入此技術，且其為數據中心打造的EPYC 7004系列處理器也預計使用5奈米製程。

溫璟如認為，在智慧手機應用處理器（AP）以最先進製程相互競爭之際，數據中心與PC處理器因考量成本、功耗、效能及5奈米製程供給狀況等因素，仍以採用14奈米、10奈米及7奈米製程為大宗。