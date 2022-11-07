代表我國參加2022年亞洲拳擊錦標賽，來自屏東涼山排灣族的賴主恩，從約旦安曼傳回捷報。在男子63.5公斤級八強賽，賴主恩以高超的技巧和堅毅的精神，以4：1戰勝來自伊朗悍將Ashkan Rezaei，順利晉級準決賽，本屆亞錦賽至少銅牌起跳。針對賴主恩在本屆亞錦賽，連過三關令人驚艷的表現，亞拳聯(ASBC)官方臉書甚至有專門採訪報導，顯示對於賴主恩的重視。

賴主恩將在11月10日準決賽將對陣更強悍的對手，來自拳壇超級強國烏茲別克的Abdullaev Ruslan，無論這面獎牌最終成色如何，賴主恩都將為睽違11年在亞錦賽未進帳的中華男子拳擊隊，添得一面得來不易的獎牌。

賴主恩表示，「經過那麼多年的努力，終於可以站上亞錦賽的頒獎台，我最要感謝我的教練羅尚策，這六年多在國際賽沒有得牌的日子裡，忍辱負重，無怨無悔陪著我、訓練我，我真的由衷感謝羅老師。此外，我非常期待下一場的出賽，雖然烏茲別克選手非常強，但我已經準備好要跟他來場頂尖對決，我會好好享受這場比賽，請大家為我祈禱與加油。」

執行教練羅尚策指出「經過六年多國際賽事洗禮，伴隨著無數次失敗的打擊，主恩不但拳擊技巧日益提升，心理素質更是日漸沉穩。在這次亞錦賽無論在備戰和比賽期間，身心技狀況都非常好，而且隨著不斷的晉級，主恩也越打越好，有望突破臺灣男子選手在亞錦賽過往成績。主恩是最棒的，這六年多來我始終堅信不疑。」

拳擊協會副秘書長傅志群表示「男子選手要在國境拳壇奪牌真的非常不簡單，而主恩是國內目前最優秀，也是歷年來累積在國際賽事贏得最多場次，更是最接近奧亞運獎牌的男子拳擊選手，期盼有更多政府及民間的資源挹注，一起來挺主恩，讓主恩終結男子拳擊在亞運五十多年的獎牌荒，甚至登上奧運頒獎台，讓世界看見臺灣。」