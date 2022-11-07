新北市經發局為鼓勵企業根留新北，促進新北產業經濟發展投資布局，本月18日至19日將在林口南勢活動中心舉辦「2022林口工一土地招商媒合會」，市府整合出59個有意願出售私有地、49個公有地，將協助企業用地媒合，期許更多高科技產業進駐，打造成低汙染新興科技製造中心，創造就業機會。

經發局長何怡明表示，新北過去4年透過「Network平台鏈結」、「Transformation輔導轉型」及「Commerce振興行銷」三面向，推動新北產業發展，新北產業空間未來將以6大核心區域永續發展，透過「Development開發創新」進入經濟大開發時代。

其中林口區將結合台北港優勢，利用先進製造能量，串聯林口、八里及淡水發展軸帶，打造智慧製造及物流中心，推動林口工一成為低汙染、高科技示範場域。

經發局指出，林口工一市地重劃區面積有108公頃，產業專用區約67公頃，開發工程融入環境永續、生態友善及透水城市的理念，加上鄰近機場捷運系統、桃園國際機場及台北港，具有交通優勢和開發潛力，本次媒合會會詳細說明林口工一的地理環境、交通網絡、進駐產業類型及相關容積限制等投資資訊，讓業者快速掌握，以求精準媒合供需需求。

經發局補充，目前已有國際大廠看重林口工一區的優勢和潛力，準備進駐，同時廠內也會設置汙水處理廠，讓有製程用水處理需求的業者無後顧之憂，林口工一重劃工程預計年底完成，市府將引導相關產業在適區域設廠生產，增加產業進駐誘因、精準媒合需地廠商，也落實市府產業政策，詳細資訊可至報名網址（https://reurl.cc/deV4ZD）查詢。