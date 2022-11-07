八大綜合台《WTO姐妹會》近日討論「徒有虛名的景點」主題，薔薔分享一次印象深刻的冰島旅行，她說當時原以為是去一個平地上的冰川拍照，結果抵達目的地後，才發現是要爬一座雪山，「路上狂風暴雨，還要自助加油，偏偏又遇到信用卡刷不過的情況，真的冷到受不了」，到了集合地，主辦單位看著薔薔表示，「妳穿的衣服，不可能上去。」白跑一趟的結局令眾人吃驚，沒想到薔薔卻像得救一樣，「看到那一座冰山的時候，我就跟他說Yes，我不要去，我沒發瘋。」聽著薔薔大吐苦水，郭彥均忍不住笑說：「這位旅客的負能量很強。」

薔薔回想當時情況，當天一早就覺得氣候不佳，甚至打電話詢問冰川健行的主辦單位活動可否取消？對方卻回應：「這種天氣對我們來說是非常常態的事情，所以會照常舉行！」薔薔形容那趟行程，除了前面三小時的路程，來回還要耗費八公里的路程，逗趣表示：「你們覺得我會活著幹這種事情嗎！我去加拿大坐纜車上去還有渡假村，我為什麼要用爬的呢？這非常不合邏輯…」 。

Eason則分享在網路上發現平溪秘境瀑布，照片上瀑布美的像水簾，到現場卻只看見一條小支流，令他傻眼直呼「這是什麼東西！」他無奈形容：「網路上說水量多的時候，會有五個小小的支流，看起來就像是手掌捧了一盆沙，流沙從指縫間留下來非常漂亮，結果我去的時候只有一道，看起來很像水龍頭沒關緊。」來自匈牙利的Christina，自己曾經在前往越南一處景點後大失所望，她說：「越南那座橋的設計是兩隻手捧著橋，非常漂亮，可是我到的時候嚇一跳，因為天氣不好，只看到手指頭，讓我覺得很可怕。」現場旅遊達人布萊N也提醒，「旅行時天氣是關鍵，天氣很難搜尋的話，也可以詢問內行人。」