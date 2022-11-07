鄭運鵬周日在青埔舉行的「青埔高鐵特區後援會成立大會」。(游智彬提供／蔡依珍桃園傳真)

中壢區議員候選人游智彬7日和新黨發言人、律師陳麗玲開記者會曝蔡英文總統為搶救桃園市長候選人鄭運鵬，竟飢不擇食勾連毒品酒駕慣犯，和「雙鄭」一同到青埔合體站台，尤其近日青埔籠罩在台版柬埔寨陰影中，感嘆民進黨過去是清廉、勤政、愛鄉土，現在是毒品、酒駕、在青埔，直指蔡英文已7度到桃園輔選，每每動用大批警力維安保護，「治安壞全是小英害！」

陳麗玲出示法院判決書，點名鄭運鵬周日在青埔舉行的「青埔高鐵特區後援會成立大會」，掛名合辦的青埔里長邱姓候選人，吸毒前科累累，甚至還有酒駕劣行，但在當朝權貴「小英王朝」護航下，綠營大官傾巢而出，蔡英文、市長鄭文燦及鄭運鵬，前後到場為他助選、授旗，就是看中的是該候選人的背後政治勢力，飢不擇食勾連，以搶救雷恩大兵「中國鵬」。

陳麗玲以律師身分呼籲社會要尊重更生人的職業發展，但是對於民進黨長期綁定黑幫勢力來奠定政治基礎，甚至透過不正常選舉手段來贏得勝選，提醒選民要睜大眼睛檢驗，尤其黑惡勢力透過選舉漂白身份，介入政治力絕非桃園之福，需要全民一起來重視。

游智彬也踢爆鄭文燦的生日宴，邱姓候選人也是座上賓，游痛批鄭文燦統治下的桃園中壢青埔，從首善之區變成詐騙集團的天堂，尤其中壢青埔已經淪為「青埔寨」，就是鄭文燦縱容毒品、酒駕，卻和毒品慣犯一起過生日，感嘆桃園的孩子沒有免費的營養午餐，鄭文燦卻和毒品慣犯一起吃生日大餐，反問鄭文燦：「如何帶領桃園學子做一個健康不吸毒的孩子？」

游智彬同時痛批，自己的選區是樸實的中壢，居然會發生詐騙集團恐怖虐囚害死3人的重大刑案，警方在中壢區青峰路二段的犯罪據點救出32名被害民眾，另有2人拘禁虐打死亡、1人墜樓亡，都被運走丟棄山區，直指詐騙集團猖獗的殺人案件發生在中壢，但鄭文燦每天帶著「兒皇帝」鄭運鵬跑19個行程，哪還有心力加強治安？

游智彬更直言，蔡英文已7度來桃園輔選，每次都動用大批警力維安交管，警察都跑去保護蔡英文，沒空照顧老百姓，這樣的政府我們要來幹嘛？強調桃園的暴政就是蔡英文要求警察，人民陳情不得讓蔡英文聽見，也不能讓蔡英文看見，如今民怨四起，警方為堵住陳情民眾，動用大批警力區隔群眾，導致警力嚴重不足，無法維護社會治安。

「全桃園只有蔡英文出現的地方歌舞昇平，其他地方卻是詐騙、毒品、酒駕、殺人案件橫行！」游智彬痛陳鄭文燦為了選舉，「大事小事管透透，厝內無鼎閣無灶」，荒廢市政，呼籲鄭文燦回歸市政、放下選務，以桃園市民福祉為優先。

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