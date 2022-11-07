苗栗超級跆拳道館與7所頭份、竹南國中小學，組成苗栗代表隊，今年參加全國跆拳道品勢錦標賽傳出捷報！在全國250所學校、3000名選手中脫穎而出，苗栗代表隊伍一舉拿下10金4銀2銅，成績斐然。

超級跆拳道館長巫雙貴在苗栗擔任跆拳道道專任教練11餘年，他在學生時期也曾代表苗栗參加全運會拿下金牌，後來進入社會致力於教學，在苗栗縣培育跆拳人才不遺餘力。

巫雙貴也培育自己的兒女巫雨庭、巫冠霆成為跆拳道好手，3人創立跆拳道館屢次帶領苗栗學子參賽拿到好成績，去年首度帶隊參賽國跆拳道品勢錦標賽，就拿下2金佳績，今年則是破紀錄，一共拿到10金、4銀、2銅、2個第5名，團體成績在全國成績排名第6名。

巫雙貴表示，這次參賽選手來自全國各縣市，3千多位選手各個都有很好的實力，選手們能夠取得佳績相當不易，很高興苗栗代表隊，為苗栗創下紀錄，他也為選手感到與有榮焉。

得獎名單包括國中色帶團體女子組第1名蔡云慈、徐苡琁、陳鈺琪；國中色帶個人女子組第2名陳鈺琪、第3名徐苡琁；國小團體女子色帶組第1名何侑璇、何侑庭、蔡依珊；國小團體男子色帶組第1名黃皓哲、黎光喆、涂詠丞。

國小雙人色帶組第1名何侑璇、黃皓哲、第2名蔡依珊和涂詠丞、第2名何侑庭與黎光喆；國小個人色帶組第1名蔡依珊、黃依仁、何侑庭、何侑璇、藍鈺甯、涂詠丞、第2名黃皓哲、第5名黎光喆、陳叡妍。