嘉義縣大同國小中央廚房啟用。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁與大同國小學生一起吃有清蒸石斑魚的午餐。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣「班班吃石斑」啟動，高中職及國中小幼都可吃到石斑魚。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣大同國小中央廚房耗資3500萬元新建完成，7日由縣長翁章梁剪綵啟用，供應包括竹村國小、朴子國中共3所國中小學生午餐，「班班吃石斑」也開動，3校共2150名學子同時首嚐清蒸石斑魚，翁章梁鼓勵學校採用在地食材，讓學子吃在地、更有在地情感。

縣府教育處表示，這座中央廚房由教育部國民及學前教育署補助3500萬元經費，建置在嘉義縣朴子市大同國小，修改空間及更新設備，施工1年多後完成，供應大同國小、竹村國小及朴子國中3校共2150名學生的午餐。

縣府教育處表示，本學期開始午餐費由34元，提升至62元，家長負擔34元，其餘差額由縣府及教育部對偏鄉學校各項午餐相關經費補助。

還有行政院補助1108萬經費，提供嘉義縣114所高中職、國中小及幼兒園師生，每日3萬2477份石斑魚食材，本學期共可吃4次，約每3至4周供應1次，每片石斑魚約50至70公克，這波是首波開動。

縣府表示，中央廚房由在地建築師詹益源設計，以「烘焙坊」為主軸打造健康優質、具複合性教育功能的校園建築，是融合校園建築風格、穿透性佳的現代化廚房，改變以往學校廚房潮溼黏膩既有刻板印象。

翁章梁表示，感謝中央挹注偏鄉學校軟硬體資源，有效提升午餐的供應品質，縣府持續關注健康與食安，也特別推薦「嘉義優鮮」自有品牌，鼓勵學校採購各鄉鎮在地食材，實踐用在地、食當季，學生吃到鮮美的在地食材美味，相信更能體認農民的辛勞，也更會關懷土地及食物。