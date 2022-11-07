近日爆發「台版柬埔寨詐騙集團囚虐」事件，新北警循線破獲藏身桃園中壢的「豬仔集中營」，讓無黨籍桃園市長候選人鄭寶清質疑，民進黨大咖屢次幫桃園市長候選人鄭運鵬站台，需要大陣仗警方維安，怒批現任桃園市長鄭文燦只顧選舉、輕忽治安，難怪桃園的桃園治安成績在六都中敬陪末座。

鄭寶清今（7）日在臉書表示，「台版柬埔寨」事件中，詐騙集團就窩藏在桃園中壢，囚禁關押數十位受害者，甚至虐死3人棄屍，而這起案件是由新北市刑大組成的專案小組循線破獲，讓他不禁想「難道我們的桃園市警局不會感到無比羞愧、無地自容嗎？」

「台版柬埔寨詐騙集團囚虐奪命事件就是『官僚殺人』！」鄭寶清強調，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌及鄭文燦等人幫鄭運鵬助選，每每都需要動用大仗陣警力進行維安，是只顧選舉、輕忽治安的本末倒置行為，鄭文燦應該負起責任，並向所有桃園市民說一聲道歉。

鄭寶清質疑，桃園治安成績在六都當中敬陪末座，甚至爆發「豬仔集中營」的大醜聞，「鄭文燦市長，你實在就是『官僚殺人』的首惡之徒，你難道還冀望鄭運鵬來當你的2.0版市長嗎？你難道還有可能更上層樓，當上行政院長或參選總統嗎？」