美國陸軍終於迎接多年以來一直承諾要提供給士兵的輔助機器人。上週，通用動力陸地系統（General Dynamics Land Systems, GDLS）向陸軍交付了16輛首批小型多用途裝置運輸（Small Multipurpose Equipment Transport , S-MET）「機器騾子」訂單，「成為減負載荷類別機器人的第一台。」

據軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）6日報導，陸軍稱，S-MET建立在多用具戰術運輸（Multi-Utility Tactical Transport, MUTT）半自動機器人平臺上，可以以每小時13公里的速度牽引450至1100公斤的裝備和物資，並在3天內在96公里的範圍內執行任務，其功能旨在極大地幫助下車步行的步兵單位，機器騾子還可以提供3000瓦的功率，以維持現代士兵不斷增加的戰術電子設備等生態系統，提供充電能力隨時作戰。

The S-MET provides the small unit with the ability to support squad and platoon operations for 72– hour missions and unmanned internal resupply capability to the small unit. Learn more at: https://t.co/b8MgoxwYTp.#WeaponSystemWednesday | @peocscss pic.twitter.com/ZZxUWOWVV9 — U.S. Army Acquisition Support Center (@USAASC) July 20, 2022

S-MET能夠運輸執行特定任務的裝備、彈藥和可以支撐更長時間作戰時所需要的補給用品，幫助減少士兵的負荷並提高任務能力」，攜帶「目前所需的裝置，以支援步兵旅級戰鬥隊（IBCT）的步兵和工兵排執行72小時的任務。」

#ArmyTech

The @USArmy selected a contractor to produce a robotic “mule” to lighten the loads of bde combat team #Soldiers by 100 + lbs. The Small Multipurpose Equipment Transport can also cover 60-plus miles in 72 hours. Learn more: https://t.co/5oTJca8XLZ pic.twitter.com/CYjuOyrDAY — Army HRC (@ArmyHRC) November 3, 2019

S-ME產品經理韓森（Erika Hanson）上尉，在2018年系統演示中更簡單地表示：「9個揹包、6箱MRE和4咖水桶...這相當於輕步兵部隊需要攜帶的遠距任務所需的補給。」通用動力陸地系統副總裁史坦（Gordon Stein）也於2 日的官方新聞稿中表示：「這些戰鬥車輛旨在緩解士兵現在和未來沉悶、骯髒和危險的任務。」

現任美國士兵預計將背負將近54公斤的個人防護、武器、通訊以及飲水，美國總審計局的報告指出：「陸軍和海軍陸戰隊官員表示，與21世紀初在伊拉克行動之前使用的裝備配置相比，美軍獲得重要的額外保護。」然而，他們還指出，提供這種級別的單兵防護能力為士兵和海軍陸戰隊的總負荷增加了巨大的體積和重量，這可能會阻礙機動性並妨礙戰鬥力。」事實上，新美國安全中心的一份2018年後續報告發現，2004年至2007年期間，駐伊拉克和阿富汗的美軍醫療後送中約有三分之一是由於脊椎、結締組織或肌肉骨骼損傷造成的，是戰鬥中受傷的2倍。

為了應對士兵肩上日益增加的重量，陸軍（和海軍陸戰隊）一直在探索各種努力來減少地面作戰人員的負荷，從迭代現有士兵的防護裝置，更輕的防彈衣和戰鬥頭盔，到像S-MET這樣的「載荷系統。」

GDLS早在2020年就贏得了為陸軍生產S-MET車輛的初步合約，根據陸軍預算檔案，目前陸軍已經購買了409套S-MET系統。而且很快我們就能看到前16台機器人騾子何時真正開始看到行動。