民進黨台北市議員許淑華昨（6）日南下台中為同黨台中市長候選人蔡其昌站台造勢，她除保證蔡其昌會讓台中的治安變更好外，也喊話「要改變，未來才會美好」。

許淑華今在臉書發文表示，她昨晚特別趕到台中神岡，與立委張宏陸共同擔任蔡其昌造勢的主持工作、替蔡加持馬力，而現場民眾也相當熱情、擠滿了活動現場。

許淑華認為，台中就像台北一樣，要改變，未來才會美好，除了婦女要有保障、年輕人住的起房子外，更重要的是讓治安變更好，這就是未來蔡其昌會改變、做的事情。

許淑華痛批，盧秀燕執政4年來台中沒有重大建設，「就連中捷藍線進度延宕，暴增300多億元經費尚未交代清楚，因此過不了關，竟然扯中央『卡盧』」。許淑華指出，仔細看看卡關原因，建設總經費從前台中市長林佳龍任內的900多億增加到1309億，還有車站位置被盧市府變動後，附近土地爭議也一直未解釋清楚。

許淑華直言，若藍線增加300多億為不得不然，該由台中市政府編預算，以及積極向中央爭取補助，更應說明清楚，而不是一味政治化、說誰在卡誰。她也痛批，盧秀燕「永遠只推向政治」，打著「媽媽市長」的口號欺騙台中人民感情，而沒有建設、讓中部進步。