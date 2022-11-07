國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張質疑民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，對台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手、摟肩。陳時中政策小組召集人管碧玲發布照片指髮際線位置不同，但隨後刪除照片。徐巧芯反擊，自己還有影片，「走出門的時候就攬牢牢」，只是還沒公布而已。

管碧玲7日透過臉書發文，公布照片指稱「髮際線位置與陳時中不同」，並嗆聲「徐巧芯下跪求饒，都不必原諒她！更多的照片出來了，那是走到有高低差、階梯的路面時，大家互相扶持的溫暖鏡頭！」

管碧玲指出，當時紙風車執行長張敏宜在關照丁金聰，李雅玲及現任紙風車劇團團長任建誠在關照著陳時中，「是副院長（李雅玲）牽著阿中，不是阿中牽著副院長！」走路時候，大家互相關照著安全的美德，被抹黑成齷齪邪惡的造假胡說。

對此，徐巧芯回嗆，「可是我有影片耶！走出門的時候就攬牢牢了呀。只是還沒公布而已。所以你會被打臉，我不會下跪求饒」。目前管碧玲已將照片撤下。

管碧玲則再度發文怒轟，有沒有變造都無損於徐巧芯的惡質操作，傷害聯醫無辜的好醫師，只因為政治利益，「再說一次，下跪求饒，都無法原諒！」