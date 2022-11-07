民進黨屏東市長候選人李清聖回應，擔任工策會總幹事期間，2次獲選縣府績優局處單位表揚。（林和生攝）

民進黨屏東市長候選人李清聖多次公開質疑對手周佳琪出線參選，過程有貓膩，7日周決定直球對決，拿出屏東縣政府公開數據表示，李清聖是屏東歷任工策會最差的總幹事；對此，李則回應，曾兩次獲得縣府績優表揚，拿出成績單反擊。

周佳琪說，李清聖在屏東縣工策會總幹事任職期間，預算執行率最差、任內招商家數僅3家，招商金額更創新低，這說明李是一個沒有願景，沒有執行力的人，是屏東縣長潘孟安用過最差的工策會總幹事。

且李4年前市長落選後，拿到工策會總幹事職務酬庸，每個月八萬多元薪水，還有配車，卻在任職期間將工策會人事從5人增為7人，更把之前安插在民進黨屏東縣黨部擔任副執行長的表弟，安插進工策會當專員，卻自稱清廉，是否睜眼說瞎話？

李清聖對此表示，擔任屏縣府工商策進會總幹事任內，2次獲選績優局處單位表揚，且獲經濟部中小企業處邀請北上全國榮協會幹部研習專題分享屏東經驗；此外，招商績效佳，連最遠枋寮屏南工業區廠商進駐都滿檔。