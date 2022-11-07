遠傳(4904)與淡江大學於今年六月簽署「5G元宇宙淨零碳排校園」MOU，為台灣首家電信業者與大專院校針對元宇宙、淨零碳排兩大關鍵議題所達成的產學合作，短短四個多月已逐步顯現效益，今(7)日宣布雙方再度深化合作，共同擬訂2023合作戰略，雙方對於深化合作均給予高度重視。

「5G元宇宙淨零碳排校園」MOU目標是打造淡江大學成為永續低碳校園，今日雙方進一步擬訂2023戰略合作，其中一大重點「淡江校友企業轉型服務」，將共同建立緊密的淡江校友企業生態圈，藉由遠傳5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術、「數位轉型專家顧問服務」團隊服務，結合淡江大學研發與教學能量，從數位轉型、智慧建築、資通訊基礎建置、AI新創四大面向著手， 協助淡江校友企業數位升級，推進產學合作的正向循環；遠傳也將藉此拓展合作夥伴管道，共同壯大產業生態圈。此外，政府與企業均對於資訊安全人才需求迫切，遠傳也將結合旗下子公司數聯資安，與淡江大學資訊管理學系共同開發新一代兼顧理論與實務的資訊安全學程。

遠傳總經理井琪表示，淡江大學對建構永續校園、推動高等數位人才培育一向不遺餘力，為外界有目共睹；與遠傳雙方對於發展元宇宙、淨零碳排、資訊安全等議題擁有高度共識，在積極展開行動下，很快就取得初步成績，逐步將淡江大學打造成更節能、安全舒適的智慧校園。遠傳很開心這次與淡江大學深化戰略夥伴關係，期待持續整合學術與業界資源，作為淡江大學下一階段校務發展的推動引擎，也成為加速淡江校友企業數位轉型的最佳盟友，共同為「資安即國安」的人才儲備，貢獻心力與社會責任。

遠傳與淡江大學今年六月簽署全台第一個淨零碳排ESG產學合作MOU，從元宇宙產學研究合作、全雲端校園2.0、校園通訊網路、建置校園安全節能網四大領域出發，現階段已實現多項創新應用，包含建置完成全雲端校園2.0，5G雲端交換機與校園敏捷通訊，協助淡江大學打造符合政府最高資安ISO標準的IT Governance全雲監控、資料治理、資安防護全部署及雲地整合。