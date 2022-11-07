《新北市外送平台業者管理自治條例》上路二個多月，市府勞工、交通與衛生單位今起展開聯合稽查，要求Uber EatsFoodpanda、Lalamove等三家外送平台業者遵守新北巿外送平台業者管理自治條例關於職業安全、衛生安全及交通安全等相關規定。交通局表示，今日Uber業者都有展開教育訓練，目前暫無業者違規。

交通局交通安全科科長林碧芬表示，因疫情關係，外送平台近2年蓬勃發展，但也衍生外送員交通安全、職業災害及消費糾紛等問題，根據警察局統計，今年1至9月外送員交通事故共發生462件，主要肇因以未注意車前狀況最多，其次是未依規定讓車。

這次聯合稽查重點包括為外送平台業者是否依規定對外送員實施交通安全教育訓練；條例明訂外送平台業者對新加入的外送員，應於提供外送服務前，施以交通安全教育訓練課程；外送平台業者對外送員每人每年應施以至少一小時的交通安全教育訓練課程。

交通局表示，為確保各用路人安全，新北交通局自2020年起籌辦推動辦理外送員機車安駕訓練課程，並鼓勵外送平台業者辦理和申請交通安全宣導團講座，並製作機車騎乘安全數位課程，上架台北E大平台（https://elearning.taipei／mpage/），提供外送員及民眾自主學習的管道，全程完成課程可取得學習認證時數，以加強正確騎車與防禦駕駛觀念，減低交通事故發生率。