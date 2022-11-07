風田透露有準備紅包給爸媽，左2起為朵拉、威廉。（TVBS提供）

朵拉、威廉、風田今（7日）一早現身桃園機場，前往日本錄製TVBS《食尚玩家 熱血48小時》，這不僅是節目組在疫情後首度出國，也是風田暌違2年的時間回老家青森，他難掩緊張的說：「非常期待感到非常幸福，但也擔心日本變得跟我認識的日本不一樣了。」

終於能回家的風田，內心感到無比雀躍也很欣慰，感性的說一定要跟家人好好吃飯，因為「風田家」已經好久沒有全員到齊吃飯了。貼心的他還準備了日本人最愛的台灣名產鳳梨酥，要送給親朋好友。加上這幾年在台灣打拼事業有成的風田，還特別包了紅包要給爸媽，讓爸媽放心，在台灣的他有好好努力工作。

風田要與朵拉、威廉一起去青森老家玩，最想帶兩位到家裡附近走走，因為之前經常分享小時候的回憶，朵拉、威廉聽了也說：「聽你講感覺很好玩，真的要去看看。」威廉整趟日本行程最期待的就是去青森去風田的家，他打趣地說：「我要去睡風田的床，找風田的初戀女友，還有要去山口縣爆買清酒。」朵拉則是想把這幾年錯過的新奇藥妝都逛一遍外，還想拍很多照片，好好把當下心得用文字紀錄下來。大家一起拿著護照準備出國，朵拉笑說：「我們好像回到小時候第一次校外教學的感覺。」

威廉則表示內心非常複雜，因為婚後還尚未跟老婆卓君澤去蜜月旅行，居然是先跟朵拉、風田出國，讓他被老婆碎念了一下。但威廉跟朵拉信守諾言，完成兩年前答應風田，能出國之時，要帶他回家，威廉說：「有一種哥哥要去看弟弟的家，很好奇他長大的地方，所以也很興奮。」但對於整理行李，威廉老神在在的說，直接帶空的行李箱去，全部都在日本買，一定要報復性消費，在日本買爆。

這次總錄影天數為12天，朵拉分享整理行李時的心情，表示期待又很緊張，反覆確認有沒有漏掉東西，她也因為太久沒出國所以準備了兩個29吋行李箱，後來冷靜思考後覺得自己太荒謬、太像搬家了，才又重新整理。更多《食尚玩家》電視版內容請收看每周一至周五晚間10點TVBS 42歡樂台、TVBS MOD精采台。