李先生顱內大片出血性腦中風導致神經壓迫，經神經外科醫師緊急手術清除血塊，才免於因顱內壓升高導致的神經功能缺損。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中44歲李先生患有高血壓多年，從未在意，日前因出血性腦中風於上班途中發生車禍，到院急救已重度昏迷，經神經外科醫師接手手術清除血塊，才免於神經功能缺損，目前已回歸正常生活；醫師提醒民眾，冬天腦中風發生的機會相對增加，尤其「三高」民眾須更注意。

據了解，李先生有喝酒與抽菸習慣，常態的生活作息也易令身體勞累，過去曾得知他患有高血壓，但他不以為意，並沒有服藥與定期追蹤；李先生車禍送醫到院時已重度昏迷，檢查發現其顱內大片出血性腦中風導致神經壓迫，經神經外科醫師緊急手術清除血塊，才避免因顱內壓升高導致的神經功能缺損，透過積極治療及復健，目前已回歸正常生活。

大里仁愛醫院神經外科醫師張育銘指出，腦中風有分出血性腦中風與缺血性腦中風，李先生就屬於出血性腦中風；常見病因是高血壓與高血脂，以及凝血功能異常等，較少見的病因則包含血管瘤、腦瘤、動脈病變破裂導致的出血，且不是所有罹患出血性腦中風的病人都需要手術搶救。

張育銘說，若中風出血範圍不大，可以先保守治療，利用藥物控制血壓等待出血被自然吸收，但若出血範圍擴大到產生顱內高壓、壓迫到重要腦神經構造或者破裂至腦室內造成水腦症等等危急情況，就必須開刀搶救性命。

張育銘表示，進行手術的目標皆是以最小的破壞達成最高的成果，使病人術後脫離生命危險並且保存最大的神經功能方式，但手術方式也有所差異，從鑽洞放置腦室外引流管抽吸血塊，到導航導引立體定位開顱抽取血塊，還有到大片開顱減壓手術清除血塊與神經減壓，都要視病人當下病況，與家屬討論後決定執行。

張育銘也提醒，近日天氣開始轉變，即將進入冬季，由於溫度的變化會導致腦血管劇烈收縮與擴張，進而增加血管梗塞或者出血的機會，腦中風發生的機率也相對增加，其中「三高（高血壓、高血糖、高血脂）」以及日常生活習慣都是重要的影響關鍵。

張育銘也建議，「三高」民眾要定期門診就醫、按時服藥、接受飲食衛教諮詢等等；平時常熬夜、作息不正常、菸酒不離手的民眾也要注意身體的保養，畢竟身體只有1個，如果不幸發生腦中風，輕則肢體無力需要輪椅代步，重則失去寶貴性命，最為辛苦者就是長期臥病在床需要專人照顧，對於家庭個人社會造成不小的損失。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。