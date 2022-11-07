九合一大選進入倒數，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（7）日在臉書發文預告，鄉親們即將可以收到他的第二波文宣，同時他也保證，自己有中央政府的支持，政見絕對說得到、也做得到，讓苗栗找回光榮感！

徐定禎提到，總統蔡英文非常支持苗栗的建設發展，說過中央會力挺他所推動的政策，副總統賴清德也多次在造勢場合上，大力讚揚「科技新苗栗」願景，擴大竹南科學園區以及增設後龍科學園區，同時藉由打造接駁網絡以及推動永續發展目標，打造屬於苗栗的產業廊帶，帶動苗栗經濟成長以及人口移入。

徐定禎說明，行政院也提供苗栗非常多的支持，院長蘇貞昌來到苗栗時，就允諾核定十五億經費給苗栗醫院擴建急重症大樓及規劃放射腫瘤治療中心，他也會推動部立苗栗醫院升等，打造偏鄉醫療接駁網絡，以及補助學童打子宮頸癌疫苗，提升苗栗醫療量能，「我們從小顧到老，打造醫療系統全面升級的醫療新苗栗」。

最後徐定禎表示，苗栗作為農業大縣，是台灣最重要的農產地之一，他也將從生產端改善農業人力匱乏的問題，並結合中央資源打造農產品運輸與倉儲的冷鏈園區，「最重要的是打造屬於苗栗的農產品牌、促進農產品銷售」，讓苗栗的農特產發揚光大，成就農業新苗栗的願景。