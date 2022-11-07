苗栗縣警察局統計今年9月至10月總計發生16件死亡交通事故，其中自撞型態交通事故就有8件、占總件數50％，為減少事故發生，警方在易肇事路段設置非固定式測照，首日就查獲逾百件超速，警方呼籲駕駛人遵守交通規則以避免事故發生。

苗栗警察局交通警察隊再深入分析自撞事故，光是省道就發生6件，以台1線苑裡、通霄段及台13線頭屋、造橋段各2件最多、其次為台3線獅潭段、台6線新川段各1件；另外縣道140線卓蘭段及公館鄉農路各1件。

苗縣警局表示，為減少駕駛人違規超速導致交通事故發生，針對易違規肇事時間實施非固定式測照，並依規定在一般道路100公尺至300公尺前，以及快速公路300公尺至1千公尺前，設置測速取締警52標誌，首日在台6線新川段實施測照就有101件超速行為，行駛速度最高達108公里、超速48公里，駕駛人被開罰幣2000元罰單，並記違規點數1點。

警察局長陳武康說，提醒所有用路人，如果超速會開罰1200元以上、2400元以下罰鍰，並記違規點數一點；若行車速度超過規定最高時速60公里，則開罰6千元以上、2萬4千元以下罰鍰，並吊扣該車牌照6個月；因而肇事者，須再吊銷其駕駛執照，在此提醒駕駛人，警方執法僅是手段，目的是希望減少事故發生，保障民眾安全。