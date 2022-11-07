近年來全台各地的麥當勞紛紛停業，還有不少店家宣布縮小餐廳空間。有好奇網友發現，麥當勞關店、縮小的背後原因，疑似是因為違反地方縣市的土地分區管制規定，為了符合相關法規才進行相關動作，貼文一出引發熱議。

原PO在PTT發文表示，近日他在麥當勞三重正義餐廳發現1張公告，說明因為根據「土地分區管制規定」，三樓用餐區不得做為餐廳或飲食店使用；原PO調查後發現，原來是《都市計畫法新北市施行細則》中的第14條修正條文，未來住宅區飲食店面積不得超過300平方公尺，且只能使用地下室及一二樓，另外台北市的麥當勞也有同樣狀況。

對此，許多人紛紛回應，「之前台南的麥當勞也有看到三樓封掉貼這個的！」、「高雄五福路文化中心二樓也封一陣子了，沒注意公告」、「現在居然有這種規定唷，難怪很少有整棟的麥了」、「很多舊的麥當勞地點其實都違法了，所以才會開始關閉移位置，總不能正大光明跟大家說原來以前沒違法現在違法了；但還是很多人會狂罵麥當勞故意縮減座位什麼的就是了」。

有網友指出，其實過去麥當勞新莊中正店整修時，就是受限於相同的法規，因為一樓面積就有180平方公尺，二樓座位區才會剩下一半；另外還有內行人分享，其實內政部的國土測繪雲圖資服務雲系統，圖層設定選擇圖層套疊、土地圖層、都市計畫使用分區圖，就能看到該區域是否是住宅區。