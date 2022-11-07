俗話說「口說好話如舌吐蓮花」，醫師的一句話真的能拯救病患！泌尿科醫師歸家豪表示，曾有嚴父帶著兒子來看診，直說兒子下體「長東西」，檢查後發現，患者的菜花已經從肛門口蔓延到陰囊下方，而患者還不斷用眼神示意，讓歸家豪直覺他是「有故事的人」，後來更用一番機智的說辭和嚴父解釋病情，讓患者頻頻致謝。

歸家豪在節目《醫師好辣》分享病例，曾有一名爸爸帶著20初頭的男性患者來就醫，他形容，對方像是擁有高度社經地位的知識分子，「看得出來是嚴父」，爸爸開口就說：「我兒子下面好像長了東西」，隨後歸家豪便領著患者到拉簾內檢查。

歸家豪表示，這名患者看起來像是一名大學生，眼神中透露出是「有故事的人」，後來褲子一脫，歸家豪發現菜花一路從陰囊往後蔓延，研判病源來自肛門四周，患者穿上褲子後又看了他一眼，歸家豪也立刻回應「我知道了」，希望能安撫患者情緒。

結束內診後，患者爸爸愛子心切，急忙詢問：「怎麼樣？」歸家豪回應，患者感染病毒性疣，必須要做能量治療，爸爸追問：「是性病嗎？」歸家豪則說明，是接觸性皮膚傳染，並舉例，假設有病毒沾染到鍵盤上，30分鐘內被人接觸，再去上廁所擦屁股也可能會傳染。歸家豪和爸爸強調，重點是要儘快醫治，感染源頭已經不重要，藉此替患者化解危機。

後來患者自行回診時透露，當天就醫回家後，有和爸爸提到自己的性取向，父子經過溝通，也能彼此理解，患者頻頻向歸家豪道謝，「沒有當下讓他難堪」。