故宮博物院在1年多內破損3樣國寶瓷器，引發朝野立委抨擊，國民黨立委陳以信質疑，國寶保護的SOP恐出錯，詢問監委是否調查；監察院秘書長朱富美今列席立法院司法及法制委員會備質詢時透露，已有3位監委在11月3日主動申請調查，而是否發布新聞則由監委裁量權決定。

陳以信表示，故宮竟在2年內打破3件國寶，行政調查非常延宕，整個人員調查約談在半年才進行，故宮院長吳密察說第一時間跟行政院長蘇貞昌報告，但搞到半年後才處理，到了第二、第三件國寶打破，內部知情不敢報，因此才有人向他檢舉。

陳以信質疑，故宮國寶保護的SOP可能出錯，與近年結構調整、大量合併整併，以及使用非專業人力有關，外界質疑改革方向是用意識形態改造故宮，不只要把故宮降格成亞洲藝術博物館，在行政上擬將故宮降為行政院三級單位，等同一般部會所管的博物館，讓保護這麼多的國寶，恐有結構上制度上問題。

朱富美答詢時說，這個案子有3位監委在11月3日已經申請自動調查，至於是否要發布新聞，這是監委裁量權，外界不一定會得知，但已經分案調查。

陳以信強調，故宮的幾份調查報告，自己調查自己不夠詳實，有利益衝突問題，因此外部才要介入調查，包括要求行政院組成專案小組，監察院風聞奏事，也必須發揮功能，裡面涉及政風、結構、方向等問題，監察院應該進行調查，監委申請自動調查是好事，希望能真正調查出結果。