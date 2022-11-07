經典客房原價每房8000元，試營運期間環保住房專案每房只需3588元起，相當是45折的優惠。(陳世宗攝)

震大金鬱金香酒店酒店一樓的Hoi Bistro ＆ Bar禾憶餐酒館，由兩位金牌主廚廚藝團隊領軍，主打摩登歐亞創意料理與在地精釀酒及特色雞尾酒等。（陳世宗攝）

甜點「芋見橙白天鵝」，是以白巧克力和大甲芋頭做成，品嚐起來別具一番風味在心頭。(陳世宗攝)

「風的故鄉起風了！」台中海線觀光旅遊越來越熱絡，除知名台中港三井Outlet與著名景點高美溼地外，海線首家國際品牌酒店「台中震大金鬱金香酒店」，11月9日將正式對外試營運，推出45折住宿優惠每房只需3588元起，自助早午餐優惠4人成行1人免費等優惠。

台中震大金鬱金香酒店位處於海線中央點梧棲區，絕佳的位置緊鄰梧棲老街，無論是前往三井Outlet、梧棲觀光漁港或與著名景點高美濕地只需3至15分鐘車程，景觀園區占地約2.5公頃，共設有118間全景窗時尚設計客房、120座位餐酒館及300人宴會廳的國際品牌酒店，是中部地區少有結合國際會議設施的都市型度假酒店。

11月9日起至12月31日止試營運期間，經典客房原價每房8000元，試營運期間環保住房專案每房只需3588元起，相當是45折的優惠，一泊二食專案包含金牌主廚雙人餐酒晚餐只需4588元起，此外更有別於其他旅館的服務亮點是「房客早餐全面升等早午餐服務」。

震大集團董事長葉漢祥說，「體貼入微是我們服務承諾，我們了解到許多旅客客來到一個酒店住宿最重要是紓壓放鬆與獲得到完整的睡眠充電，故震大金鬱金香酒店的品牌特色服務之一全面升級房客早餐至早午餐(散客適用)，一般日期間原本早餐只供應到10點特別延長至下午2點，菜色也會進行早午餐的更新」。

葉漢祥指出，除住房優惠外，酒店更提供加碼促銷，凡11月30日前房客姓名對中「震大金鬱金香酒店」任三個字即享免費住房一晚，對中任兩個字的住客可享免費房型升等，對中任一個字住客也能享有延遲退房至下午2時。

酒店設施的另一個亮點是位於一樓的Hoi Bistro ＆ Bar禾憶餐酒館，由兩位金牌主廚廚藝團隊領軍，主打摩登歐亞創意料理與在地精釀酒及特色雞尾酒，試營運期間至11月30日止，平日自助早午餐每人優惠價只需450元＋10％，再享「四人以上同行一人免費」，晚間餐酒時段則推出「Ladies Everynight」，二人以上同行享用晚餐，女性顧客即招待免費特調飲品一杯。

喜歡小酌的客人更不容錯過蔡氏精釀啤酒以及酒吧的特色調酒「高美溼地」，現場提供手足球機及冰球機提供親友間娛樂性的互動，動感的Low Key音樂，愉悅輕鬆的服務氛圍，無論是親友聚餐或商務餐敘，Hoi Bistro ＆ Bar禾憶餐酒館絕對是台中海線夜晚最熱鬧的歡聚地點。

台中震大金鬱金香酒店即將於11月9日正式登場，眾多的試營運優惠，正是民眾與公司號到台中海線旅遊及喜慶宴會大啖美食的好時機，以上優惠專案限直客預約專屬，相關訂房及餐飲預約諮詢請洽： (04) 2657 7001(優惠專案每日限量提供，專案內容與價格以酒店最新公告為準，提醒您喝酒請勿過量)

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