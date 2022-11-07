近來科技業景氣慘澹，許多企業開始鼓勵休假，令許多員工心驚，讓人不禁想起2008年金融海嘯時，國內許多科技大廠、中小企業放無薪假的狀況，許多科技廠員工也擔心無薪假風暴、裁員潮是否再來。然而永慶房屋表示，未來會持續招募資通訊和數位人才，不爆肝不裁員、更不放無薪假！

永慶房屋人資部協理塗振宏指出，永慶房屋身為房產科技的領航者，不僅要優化現有房產科技，還要不停探索新科技的可能性，例如整合AR、MR、XR等技術，打造沉浸式賞屋體驗，因此持續擴大招募資通訊和數位人才。

另外，民眾始終都有購售屋需求，房地產市場交易穩定，不會有接單放緩必須放無薪假的狀況。而且永慶房屋憑藉著「先誠實再成交」的精神和便捷的科技服務，深獲消費者肯定，紛紛指名服務，也使永慶房產集團的市佔率不斷攀高。

而永慶房屋資訊團隊的職場3大優勢，更是吸引眾多科技人投遞履歷。第一項是永慶不加班的文化。永慶資訊團隊建立強大的AI系統，幫助員工輕鬆完成例行工作，可以把時間花在更重要的事情上，也因此不需要天天爆肝。塗振宏笑說，很多來應徵的人聽到永慶不加班的文化，眼睛都亮了。

永慶第二項職場優勢是鼓勵創新的職場風氣。身為科技房仲，永慶鼓勵科技人運用最新技術，探索優化現有服務的可能性。塗振宏指出，部分企業會擔心運用最新技術會導致系統不穩定，因此不願意投入新技術。但永慶有龐大的資源和團隊做後盾，讓員工可以盡情探索新技術，來到永慶的科技人技術成長非常快速！

最後是永慶提供完整的教育訓練課程「PropTech Workshop」。不管是剛畢業的新鮮人還是轉職者，加入永慶後不會立刻投入專案來救火，永慶會先提供1到3個月的教育訓練，給予新進同仁不同類型的專案題目，同時搭配專人指導，讓新進同仁從實作中學習，訓練完成後再投入工作。

塗振宏表示，永慶房產集團成長之餘，也投入大量資源探索房產科技的未來，擴大招募程式開發、數據分析、雲端技術、專案管理、數位行銷等人才。歡迎有志投入房產科技的資訊人、數位人，加入永慶的行列。