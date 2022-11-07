一名楊姓男子在網路上一人分飾兩角，誘騙單親媽媽花花（化名）拍自慰影片並簽訂性愛契約，稱和他扮演的「胞兄」上床可拿到300萬，事後又以任務失敗為由，陸續竟向花花索討40萬元，還要求交出女兒陪他1天，花花不堪壓力報警，才知道一切都是騙局，楊男被依恐嚇取財罪起訴，高雄地院依詐欺取財罪、恐嚇取財未遂罪，合併判處楊男有期徒刑8月，均可易科罰金。

據判決書指出，楊男在去年6月間，以一人分飾兩角之方式，先以「楊笑笑」身分在臉書社團「靠北婚姻543-兩性無禁忌情感討論區」及LINE與花花攀談，並傳送他人照片掩飾自己身分，吹噓自己性能力很強、經濟能力闊綽之假象，以博取花花好感，誘使她提供自慰影片，並同意簽訂性愛契約，後佯稱與其哥哥有鉅大遺產糾紛，要求花花與其哥哥發生性行為，以取得向哥哥談判遺產之籌碼，事成將給予花花300萬元做為報酬，而花花也信以為真，在汽車旅館與楊男冒充的「楊笑笑哥哥」發生性行為。

楊男於同年7月間，佯以「楊笑笑」哥哥之身分，透過臉書傳送訊息對花花誆稱，花花與胞弟串通好要詐取其金錢，才與其發生性行為，要對兩人提出仙人跳及詐欺告訴，但胞弟已私下賠償200萬元，若花花以10萬元和解，則不提告，而花花事後也交付10萬元給他並簽立和解書。

楊男又以「楊笑笑」之身分，透過LINE傳送訊息對花花恫稱，因被胞兄發現，任務失敗，要將花花自慰影片拿給她父母、家人看，若要刪除影片，花花須讓女兒陪其到旅館1天、或交付30萬元、或向胞兄求救等，致花花心生畏懼，同意給付30萬元；事後因花花不堪鉅額索取之壓力，報警處理並封鎖「楊笑笑」，事情才曝光。

檢方偵辦時，楊男坦承犯行一人分飾兩角，但辯稱只收取花花4萬元，檢方依恐嚇取財罪將楊男起訴，高雄地院依詐欺取財罪、恐嚇取財未遂罪，合併判處楊男有期徒刑8月，均可易科罰金。