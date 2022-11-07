當心！借給別人車牌，小心自己遭罰外，牌照還會遭到吊銷。高雄市交通局統計，目前查獲借牌上路共有115件，當警方查獲有懸掛他人車牌時，除當事人將依《道路交通管理處罰條例》第12條開罰處5400至1萬800元罰鍰以及吊銷牌照外，連同借車牌的車主也會面臨相同處境。

牌照就像是公路監理機關頒發的車輛身分證，是車輛可以合法在道路上行駛的許可憑證，每輛車在領牌後皆有其專屬的車牌，不可以與其他車輛交互使用。

據交通局統計，今年1至9月警方取締車牌借供他車懸掛及懸掛他車車牌的交通違規案件，汽車有56件、機車有59件，共合計115件。

交通局指出，依照交通違規裁罰基準表的規定，汽車違規將處罰鍰7200元，倘若車主逾期60日後，罰鍰將增至1萬800元；以此類推，機車違規處罰鍰5400元，若逾期60日後，則增至8100元。

當警方在路上發現車輛懸掛他人車牌時，警方除依規定當場拆除車牌外，不論是車牌提供他車懸掛及懸掛他車車牌者，二車依法皆需處罰鍰並吊銷其牌照。雙方車主車輛如要繼續使用，需另外再向公路監理機關申領新車牌，始得合法上路。

交通局呼籲，車輛領牌後皆有其個別專屬的車牌可供懸掛，車主不得將車牌借給他車懸掛，亦不得懸掛他車車牌，縱使都是自己的車輛也一樣。違反規定者，除借牌供他車懸掛者要受罰外，使用他車牌照者亦要受罰。