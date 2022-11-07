新北巿永和上周五（4日）發生一名唐寶寶（唐氏症患者）到炸物店買40元炸物，因沒帶錢遭王姓老闆咆哮、報警，引發網友公憤，王老闆沉寂2日後，透過女性友人發聲明，說自己身心俱疲，吃不好睡不好，得靠吃鎮定劑才能維持精神，還貼出藥袋、藥丸照片證明，有眼尖網友發現要藥袋上寫藥物外觀是粉紅、橢圓狀，但老闆吃的藥是白色、圓形，紛紛留言，「你吃錯藥嗎？」

王老闆昨（6）日透過女性友人在臉書社團《爆料公社》發聲明，表示精神狀況很不好，已2天無法進食及睡眠，還得吃鎮定劑，PO文還附上一張照片，可看見一紙白色藥袋及2排10顆的藥丸。

根據藥袋上資訊來看，藥丸名為贊安諾錠，外觀為粉紅色、橢圓形，主要用來緩和焦慮情緒，但紙袋裡的藥卻是圓形白色，令眼尖的網友質疑，「你的藥跟藥單不一樣耶！贊安諾錠才不是長這樣」、「王老闆你吃錯藥嗎？」、「先搞清楚贊安諾的藥再來PO文吧」、「藥袋與藥品不符？」、「粉紅色？橢圓形？你這什麼藥？」

《中時新聞網》詢問精神科醫師沈政男，贊安諾錠有分為粉紅色及白色兩種，兩者的劑量不一樣或者是緩釋型，也有可能是台廠藥的差異，但功效都是用來抗焦慮及降低緊張，而粉紅色、橢圓藥丸屬於原廠一般型用藥，為0.5毫克，通常初劑量為0.25至0.5毫克，一日三次，依病患需要可逐漸增加，每日最大量4毫克。

★《中時新聞網》提醒您：用藥須由醫師、藥師指導，並依照藥品說明書的方法用藥。