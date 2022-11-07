在美股反彈激勵以及日企公布樂觀財測後，日股7日也跟著收高。日經指數收27,527.64點，漲327.9點或1.21%，盤中漲幅曾創1周最大。東證收1,934.09點，漲18.69點或0.98%。

分析師認為，獲利強勁的個股是市場追逐的標的。本周接下來要觀察美國時間10日要公布的最新10月消費者通膨指數，因此，在這之前觀望的氣氛應該會愈來愈濃。

JFE控股大漲7.25%，因這家日本第2大煉鋼廠上修年度財測。同業的日本製鐵與神戶製鋼分別收漲3.05%以及3.88%，鋼鐵類股上漲3.31%，是表現最好的產業。

旗下有Hello Kitty知名品牌的三麗鷗，因為上修年度財測，股價飆升12.91%。權重股也走高，東京威力科創漲3.79%，迅銷漲1.5%，大金工業也漲1.76%。

不過，辦公設備製造商理光下修年度財測後，大跌7.84%，夏普也因為財測不佳，收跌3.27%。