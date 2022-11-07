IC封測業股票上市矽格(6257)自結2022年10月份合併營業收入為新台幣14.09億元，月減9.81%，年減2.50%，單月創下今年新低。累計至10月合併營收為159.7億元，仍年增15.40%。

矽格表示，10月營收下降反應客戶大多仍在進行庫存調節。唯若干客戶已陸續推出新產品中，且美元升值對公司收入及獲利保持助益。

台星科(3265)10月營收3.22億元，年增17.35%、月增2.92%，連3月成長；前10月營收33.79億元，年增34.19%。