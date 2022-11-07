2號民進黨黃秀芳。（吳建輝攝）

3號無黨籍蕭仁正。（蕭仁正提供／吳建輝彰化傳真）

選戰倒數，目前唯一可以了解候選人政見的地方僅剩傳統的「公辦電視政見發表會」，彰化縣選舉委員會今表示，16日上午10點半至12點半將舉辦公辦電視政見發表會，政見會將在新彰數位有線電視股份有限公司舉行，由公益頻道直播及重播，屆時3位彰化縣長候選人將面對面直球對決。

彰化縣長共有3位候選人，選舉號次1號是國民黨王惠美、2號民進黨黃秀芳、3號無黨籍蕭仁正，選委會表示，政見會當天會由候選人抽籤來決定發言順序，並依抽籤順序發表政見，預計將進行2輪，每1人1輪會有12分鐘時間發言，總計24分鐘。

彰化縣選委會表示，第1輪將由候選人針對建設願景、政策牛肉進行闡述，第2輪則會針對對手政見提出個人質疑與批評，形式上會呈現出傳統政見發表會與一般辯論會之間，並不會有主持人進行提問與問答，全程由候選人進行抒發參選理念、政見，以及質疑與辯駁。

彰化「公辦電視政見發表會」備受期待原因，除了聚焦王惠美與黃秀芳之間的火花之外，彼此對於彰化之想像與未來擘劃之外，另外可以一睹3號無黨籍蕭仁正真面目，因為其自參選以來，幾乎沒有在媒體或公開場合上曝光，就連文宣廣告也沒有，如今終有機會一睹廬山真面目，也讓這場電視政見發表會增添幾分色彩。