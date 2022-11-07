國家住宅及都市更新中心今於新北市中和區舉行保二總隊公辦都更案動土典禮，行政院長蘇貞昌、行政院秘書長李孟諺、行政院政委羅秉成、內政部次長暨國家駐都中心代理董事長花敬群、警政署長黃明昭、新北市副市長陳純敬以及皇翔建設董事長廖年吉等人都到場參與，蘇貞昌致詞時吐槽，中央接下來要蓋1萬8000戶社宅、新北只要建736戶「不成比例」，新北市長侯友宜要多加油，讓現場氣氛一度尷尬。

蘇貞昌今日致詞時，直接表示「我還是每次都要吐（嘈）一下」，隨後向坐在台下的陳純敬說，中央過去建造9000戶，新北也出了6000戶，但其中3000戶是林口選手村，而中央接下來要蓋1萬8000戶，新北要建736戶，數量懸殊，不成比例，「侯市長要多加油」。

蘇貞昌表示，自己上次到中和送上1800戶，土地是交通部的，而110億元是中央出的；而後還核定汐止白匏湖，共1500戶，地是法務部的，錢也是中央出的；再來鶯歌的社宅，地是國防部的，17億經費也是中央出的，有390戶。

蘇貞昌酸，短短一個月，連同今天就有4000戶社宅，解決新北市居住問題，新北以後還能收土地稅、房屋稅是「大贏」，他直言「這紅包送的有夠大」。

不過蘇貞昌最後再說，還是要感謝新北市在核發相關都市計畫、相關建造執照速度很快，且每層還是要拜託專業的陳純敬，每次都親自合作，這樣才能速度快，這點還是要謝謝新北市政府，緩解尷尬氣氛。