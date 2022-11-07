在中美晶片大戰越演越烈之際，印度正在大力吸引半導體企業在當地設廠生產，試圖想取代中國成為世界各大廠的製造中心。根據港媒報導，雖然印度實施包括生產激勵計劃(PLI) 在內的多項政策，希望藉此減少對中國進口商品的依賴，促進本國製造業發展，然而，印度對中國進口的依賴仍有增無減，而且情況變得更糟。

香港南華早報以《印度想緩解對中國進口的依賴，但情況變得更糟》為題撰文指出，中國海關總署數據顯示，今年前9個月中國對印度的出口達到896億美元、年成長31%，兩國雙邊貿易有望超過去年創下的1256億美元新高。儘管經濟關係緊密，但印度和中國這兩個亞洲人口最多國家的關係卻跌至冰點。

報導提到，印度正試圖擺脫對中國的經濟依賴，包括對中國在印度的投資進行審查，封殺數百款中國的手機應用軟體，並限制中國企業參與印度的基礎建設和提供電信商設備等，印度在戰略上與中國脫鉤，背後目的是想發展自己的製造業。

然而，印度對中國的依賴卻越來越深，印度今年前9月商品進口額為5516億美元，其中中國占791億美元，約占14%，印度與中國的貿易逆差，也從去年同期的465億美元擴大到757億美元。

報導提到，印度在2020年實施了生產激勵計劃，目的是鼓勵原料藥、電子產品和電信產品等實現本土化生產、減少進口依賴，同時為這些產品提供補貼，以提高全球和國內市場的競爭力，但卻事與願違。

印度出口組織聯合會總幹事阿傑·薩海分析指出，以藥物為例，雖然印度製藥業以極具競爭力的價格供應抗癌藥物，但印度藥物的審批過程非常繁瑣且耗時，而在其他產品方面，市場准入仍然是一個關鍵問題。