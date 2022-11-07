故宮破損文物「掉落影片」首曝光 他一抬盒子瓷器滑出墜地

故宮近日爆出瓷器文物破損3案，相關調查報告出爐後，外界仍質疑相關資訊不完整，包括事發後為何沒有留存影片，僅提供畫面截圖。7日立院教文會召委鄭正鈐帶領於故宮進行考察，破損瓷器第1與第3案的事發影片也首度公開。

故宮提供的瓷器破裂及人為損毀案調查報告，均未有完整的一鏡到底影片資料，對此進行考察的立委鄭正鈐、林奕華、陳以信、陳玉珍、林琬瑜等均質疑，事發後即進行調查，何以未留下完整影像畫面，以致外界產生「貍貓換太子」等諸多質疑。

故宮政風室表示案1與案3均有取得完整影片，而案2調查時僅能線上調閱未能下載，故以密集時序截圖作為說明。在教文會立委要求下，故宮7日公開了完整影片及截圖，唯立委仍質疑故宮在文物損毀事件的處理及通報上未有標準化流程，立委陳以信便指出：「為何事件後3個月才調查？人員約談在半年後才進行？」且案3於5月19日接獲通報「調查報告到10月25號才啟動會勘，面對的態度令人質疑」。

針對第2案即「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」破損，故宮登保處表示各庫房、工作間監視器是為防盜，影像的量很龐大故3個月會循環洗掉，但也有配合政風室提供線上調閱。

立委林琬瑜質疑，案1與案2同為開箱即發現文物破損，為何處理流程不同？如今案1有完整影片，案2卻只有截圖資料，案1的調查影片中，當工作人員開箱發現文物破損，當下先以手機拍照，並將破片取出；案2的畫面截圖中則維持破瓷於盒內。顯見故宮所謂的照流程通報處理，實則形同沒有流程。

故宮院長吳密察表示：「過去只有明白規定一旦發現破損『必須呈報』只有說到這裡。」林琬瑜指故宮應詳細訂定文物提取、通報流程，包括誰可以拿取，應在何處開箱，有破損時的標準動作等。