九合一大選倒數不到一個月，各縣市的市長候選人都摩拳擦掌的準備中，而首都台北更是萬眾矚目，其中國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及無黨籍的黃珊珊三人競爭最激烈。對此，媒體人韋安6日就在臉書上表示，「陳時中、黃珊珊的基本盤穩固，不可能發生有決定性的棄保」，甚至更預言「投票率+中間遊離選民的最後意向決定結局」，引發討論。

台北市長選舉電視辯論會於5日落幕，黃珊珊表示，棄保最早由國民黨開始喊，接著變成民進黨，又變成國民黨，黃珊珊指出，因為台北市藍綠板塊已往兩邊偏移，中間選民形成真正新板塊，此部分也將成為藍綠無法奪走的部分，因此這場選舉才會不斷傳出要已棄保的方式，企圖麻痺、綁架還在意識形態內猶豫的人民。黃珊珊也強調，人民應該選出最適合這座城市的市長，不要再受限於意識形態之中。

而韋安6日在臉書上表示，對於台北市長年底的選情，他跟各方支持者聊天，「每方對自己支持對象都死忠，陳時中、黃珊珊的基本盤穩固，不可能發生有決定性的棄保」，韋安更預言「年底還是蔣萬安、陳時中PK，投票率+中間遊離選民的，最後意向決定結局」。