致力於永續森林政策，家樂福永續商品自今年起，自有品牌衛生紙、面紙、廚房紙巾、濕巾產品，皆符合森林認證體系，每年至少保護了298萬棵天然森林樹及高保育類動物，為環境盡一份心力，使用家樂福自有品牌紙品，也可以環保愛地球。

森林認證是由獨立的第三方，依照既定的標準，對森林經營進行驗證的認證，主要是為了促進森林可持續經營，包括森林經營認證（FM）和產銷監管鏈認證（CoC）。目前最大的兩個森林認證系統為FSC（Forest Stewardship Council）森林管理委員會，及PEFC（Programme for the Endorsement of Forest Certification）森林驗證認可計畫委員會。擁有森林認證標章，代表產品的材料是來自被認可的「良好管理森林」，這森林的管理符合友善地球、維護環境與生態平衡、永續經營等條件。

擁有森林認證，表示產品使用的材料符合可持續性森林管理、可追溯紙材來源，不僅每年追蹤稽核產銷監管鏈，在選材上替友善地球盡一份心力，且能保護熱帶雨林及原始林，家樂福自有品牌衛生紙、面紙、廚房紙巾、濕巾產品，如家樂福抽取式衛生紙、家樂福超值平版式花紋衛生紙、家樂福環保大捲筒衛生紙及家樂福濕式衛生紙等，皆符合森林認證體系，友善愛地球，就從使用家樂福自有品牌紙品開始。

衛生紙每天都要跟肌膚親密接觸，選擇上當然要更講究。家樂福自有品牌衛生紙不僅符合森林認證、支持森林永續發展，使用100％原生紙漿，更不含螢光劑、透過超高溫殺菌，可安心使用；觸感柔軟又不容易破，使用起來舒服又舒心；可分散於水中，不塞馬桶的特質也相當方便，可以說是最夢幻最安心也最超值的衛生紙選擇了。

家樂福寵愛會員不落人後，即日起到11月30號，家樂福推出會員專屬的敬老活動，只要使用台北敬老、愛心悠遊卡支付，量販店單筆消費滿660元以上，或超市單筆消費滿399元以上，就能獲得「家樂福自有品牌衛生紙 (6入) 免費兌換券一張」，體驗家樂福自有品牌衛生紙的好用魅力。