致力於永續森林政策,家樂福永續商品自今年起,自有品牌衛生紙、面紙、廚房紙巾、濕巾產品,皆符合森林認證體系,每年至少保護了298萬棵天然森林樹及高保育類動物,為環境盡一份心力,使用家樂福自有品牌紙品,也可以環保愛地球。

森林認證是由獨立的第三方,依照既定的標準,對森林經營進行驗證的認證,主要是為了促進森林可持續經營,包括森林經營認證(FM)和產銷監管鏈認證(CoC)。目前最大的兩個森林認證系統為FSC(Forest Stewardship Council)森林管理委員會,及PEFC(Programme for the Endorsement of Forest Certification)森林驗證認可計畫委員會。擁有森林認證標章,代表產品的材料是來自被認可的「良好管理森林」,這森林的管理符合友善地球、維護環境與生態平衡、永續經營等條件。

擁有森林認證,表示產品使用的材料符合可持續性森林管理、可追溯紙材來源,不僅每年追蹤稽核產銷監管鏈,在選材上替友善地球盡一份心力,且能保護熱帶雨林及原始林,家樂福自有品牌衛生紙、面紙、廚房紙巾、濕巾產品,如家樂福抽取式衛生紙、家樂福超值平版式花紋衛生紙、家樂福環保大捲筒衛生紙及家樂福濕式衛生紙等,皆符合森林認證體系,友善愛地球,就從使用家樂福自有品牌紙品開始。

衛生紙每天都要跟肌膚親密接觸,選擇上當然要更講究。家樂福自有品牌衛生紙不僅符合森林認證、支持森林永續發展,使用100%原生紙漿,更不含螢光劑、透過超高溫殺菌,可安心使用;觸感柔軟又不容易破,使用起來舒服又舒心;可分散於水中,不塞馬桶的特質也相當方便,可以說是最夢幻最安心也最超值的衛生紙選擇了。

家樂福寵愛會員不落人後,即日起到11月30號,家樂福推出會員專屬的敬老活動,只要使用台北敬老、愛心悠遊卡支付,量販店單筆消費滿660元以上,或超市單筆消費滿399元以上,就能獲得「家樂福自有品牌衛生紙 (6入) 免費兌換券一張」,體驗家樂福自有品牌衛生紙的好用魅力。