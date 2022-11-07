全球獨立不動產專業顧問公司萊坊（Knight Frank）公布最新一季亞太地區頂級商辦市場報告，檢視各城市的租金成長排行，以後疫情復甦、年成長以及二面向拆解，23個主要城市中，僅雅加達與台北二城市不論是在疫情復甦或年成長趨勢中分別皆保持在前五名，其中，台北租金表現強勁而穩定，堪稱市場的資優生

調查統計範圍為亞太地區，包含：東亞、東南亞、紐澳、南亞等23個主要城市頂級辦公室租金、空置、供需現況。研究分析指出，亞太地區經濟復甦的挑戰多，第三季商辦租賃市場表現低於預期。尤其為了馴服通膨壓力，美國升息、美元強升，一方面刺激各地央行跟進，抑制投資擴張，另一方面也引爆亞幣貶值的後遺症。市場的關鍵因素在於對未來經濟前景的回應，如果經濟的不確定延續，將會使租賃需求在未來幾季持續走軟，而供給量持續增加的地區為持續保持「租客市場」的局勢。

整體來看，第三季的平均租金與前季相同，表現持平，結束了連續三季的租金上漲趨勢；但若對照去年同期，今年第三季的租金表現仍然是有2.3％的漲幅，其中15個，即半數以上的市場租金表現為持平或上漲。

檢視各城市的租金成長排行，以後疫情復甦、年成長以及二面向拆解，23個主要城市中，僅雅加達與台北二城市不論是在疫情復甦或年成長趨勢中分別皆保持在前五名，以台北來看，相較於2019年第四季，今年第三季的租金上漲了7.4％；年漲5.5％，租金表現強勁而穩定，堪稱市場的資優生。

空置率方面，亞太地區整體的頂級商辦空置率在接連下降三個季度後，於本季上升1.6％，可見多數企業對於疫情後的復甦階段的擴張仍有所保留。城市的個別表現上，以首爾的1.5％表現最佳，台北的2.7％排名第二。而金邊的空置率仍達44％、吉隆坡28％、雅加達27％、馬尼拉21％、孟買20％，上海、深圳、北京、廣州等中國大陸一線城市也高居10~16％。

研究調查23個亞太城市中，有利於承租方議價的「租客市場」於本季稍減至55％，僅首爾、台北、新加坡三地仍為「房東市場」。