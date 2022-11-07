九合一選舉倒數不到3周，台中市選舉委員會7日宣布，台中市長、市議員選舉公辦電視政見發表會將透過5家有線電視頻道播出，其中，台中市長因採辯論方式舉辦，15日晚間7點直播、20日重播，市議員部分則採分區分組錄影後播放。另確診者若到投開票所投票，將視為有效票，但也會依《傳染病防治法》對其開罰。

台中市選舉委員會主任委員黃崇典表示，今年具有台中市長選舉投票權的市民共227萬4520人，具有市議員選舉投票權者為226萬5249人；台中市將於11月26日投開票當天設置1880個投開票所，其中最多為北屯區192個、最少者石岡區僅11個。

而針對確診者能否投票？黃崇典指出，投票是憲法賦予民眾的權利，但依照《傳染病防治法》及中選會規定，確診者不能進入投開票所，若確診者前往投票後，自己坦承確診或遭人檢舉確診，其投下的票仍視為有效票，但也將依法開罰20萬至100萬元。

黃崇典表示，台中市長與市議員選舉公辦電視政見發表會將於11月15日舉辦，市長部分將於15日晚間7點，在豐盟有線CH85與台灣佳光、大屯有線、大台中數位有線、群健有線的CH20及選委會YouTube平台直播，並於20日下午2點重播；市議員政見發表部分則分別於16至18日、分3組錄影，每人限時發表15分鐘，並於16至20日在各選舉區播出1次。