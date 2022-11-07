遠傳電信與淡江大學於今年六月簽署「5G元宇宙淨零碳排校園」MOU，為台灣首家電信業者與大專院校針對元宇宙、淨零碳排兩大關鍵議題所達成的產學合作，短短四個多月已逐步顯現效益，今(7)日宣布雙方再度深化合作，共同擬訂2023合作戰略，展現雙方對於深化合作的高度重視。

「5G元宇宙淨零碳排校園」MOU目標是打造淡江大學成為永續低碳校園，今日雙方進一步擬訂2023戰略合作，其中一大重點「淡江校友企業轉型服務」，將共同建立緊密的淡江校友企業生態圈，藉由遠傳5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術、「數位轉型專家顧問服務」團隊服務，結合淡江大學研發與教學能量，從數位轉型、智慧建築、資通訊基礎建置、AI新創四大面向著手， 協助淡江校友企業數位升級，推進產學合作的正向循環；遠傳也將藉此拓展合作夥伴管道，共同壯大產業生態圈。此外，政府與企業均對於資訊安全人才需求迫切，遠傳也將結合旗下子公司數聯資安，與淡江大學資訊管理學系共同開發新一代兼顧理論與實務的資訊安全學程。

遠傳總經理井琪表示：「淡江大學對建構永續校園、推動高等數位人才培育一向不遺餘力，為外界有目共睹；與遠傳雙方對於發展元宇宙、淨零碳排、資訊安全等議題擁有高度共識，在積極展開行動下，很快就取得初步成績，逐步將淡江大學打造成更節能、安全舒適的智慧校園。遠傳很開心這次與淡江大學深化戰略夥伴關係，期待持續整合學術與業界資源，作為淡江大學下一階段校務發展的推動引擎，也成為加速淡江校友企業數位轉型的最佳盟友，共同為『資安即國安』的人才儲備，貢獻心力與社會責任。」

淡江大學校長葛煥昭表示：「淡江大學以『AI＋SDGs=∞』為校務發展方向，將SDGs和世界公民意識理念融入教學、研究及校務發展，很高興看到與遠傳的合作已展現初步成效，未來將借助遠傳的技術力、數位轉型實際經驗，除了持續推動資訊中心轉型、深化元宇宙與AI的產學合作，推進淨零碳排校園的各項場景規劃，更將進一步推展到淡江校友企業生態圈。淡江未來也將持續升級校園環境、教學內容，以及校務執行效率，堅定地朝2050年達到淨零碳排的承諾邁進。同時，響應政府建設數位韌性的政策方向，結合遠傳與數聯資安的實務經驗，相信可以打造出新一代產學合作的資訊安全學程，因應各界對於資安人才的迫切需求。」

促成雙方合作的關鍵推手、同時也是淡江大學校友的遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示：「很榮幸與母校持續深化合作，企業數位轉型是一趟持續的旅程，更是數位時代的關鍵競爭力，遠傳將以5G『大人物』、雲端、資安技術力，結合國際頂尖企業夥伴資源、自身數位轉型經驗，協助淡江校友企業轉型升級。同時也將持續推動遠傳與淡江全方位的合作計畫，在產學研究、接軌職場、雲端校園2.0、安全節能、資訊安全等面向帶來實質助力。」

遠傳與淡江大學今年六月簽署全台第一個淨零碳排ESG產學合作MOU，從元宇宙產學研究合作、全雲端校園2.0、校園通訊網路、建置校園安全節能網四大領域出發，現階段已實現多項創新應用，包含建置完成全雲端校園2.0，5G雲端交換機與校園敏捷通訊，協助淡江大學打造符合政府最高資安ISO 標準的IT Governance全雲監控、資料治理、資安防護全佈署及雲地整合。未來，遠傳將持續以5G「大人物」核心技術協助公部門、企業、校園推動永續轉型，與智慧生活靠得更近，為環境永續想得更遠，以技術力結合綠經濟，善盡社會責任。