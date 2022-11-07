記憶體模組廠威剛(3260)周一公告10月合併營收為27.2億元，年減18.24%、月減15.52%，累計今年1-10月合併營收為300.8億元，年減8.11%。威剛表示，記憶體供應鏈雖仍有庫存去化與合約價格小幅下滑的壓力，但公司於第三季已將記憶體庫存調整至相對安全水位，在無高價庫存壓力下，將把握年底購物需求與促銷活動，全力衝刺本季營運績效，明年三大事業的產品出貨量也可望會比今年明顯增長。

威剛指出，目前仍維持先前對記憶體市況的看法，雖然本季DRAM與NAND Flash合約價仍持續下探，但DRAM現貨價走跌幅度已相當有限。加上多家記憶體原廠面臨獲利保衛戰，除了紛紛宣布調降明年資本支出及放緩製程微縮腳步，在DRAM與NAND Flash兩相衡量下，預期前三大原廠將會優先守住DRAM價格，可望讓DRAM市況逐步迎來正向循環。

面對全球通膨與能源問題不斷升高，恐衝擊消費性支出，威剛也做好2023年全面應戰計畫。董事長陳立白強調，公司旗下高毛利率事業「工控」、「電競品牌XPG暨電競週邊」、「動力系統與電動三輪車」三大產品線都已在今年奠定良好的根基，明年三大事業的產品出貨量將會比今年明顯增長。目前威剛工控客戶遍布全球，隨著客戶應用領域不斷擴增，加上處理器平台換新潮，公司將持續推出新一代PCIe介面SSD與工業級DDR5記憶體模組。動力系統與電動車方面，威速登電動三輪車在今年下半年開始陸續出貨給國內物流業者，明年也將放大出貨量及營收，近期更推出短期租賃方案，首波即先搶攻九合一選舉商機，明年計畫將進一步拓展至其他電動車商用領域。

威剛10月產品結構依序為DRAM占比48.1%，SSD 31.6%，記憶卡、隨身碟與其他產品為20.3%。累計今年1-10月DRAM占整體營收比重46.8%，SSD為33%，隨身碟與其他產品占比達20.2%。