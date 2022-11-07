象鼻國小以象徵泰雅族文化意涵的立體菱形屋頂，打造出全台最大「祖靈之眼」。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉象鼻國小校舍嚴重龜裂、鋼筋外露，早在2016年規畫拆除重建，但幾經波折流標高達9次，總算在2020年發包動工，7日完工啟用，而新建的象鼻國小是以象徵泰雅族文化意涵的立體菱形屋頂，打造出全台最大「祖靈之眼」，不僅讓師生有安全的就學空間，校舍也成為地方特色亮點之1。

象鼻國小下棟校舍在民國63年興建，老舊、耐震力不足、不敷使用，亟須重建，縣府在立委高金素梅的協助下，爭取教育部同意納入「老舊校舍整建計畫」，運用一般性補助款約 5964萬元專案辦理拆除重建工程，在109年7月動工興建。

拆除重建工程秉持「為下一代原住民孩子蓋一所兼具傳承泰雅文化的學校」的設計理念，規畫新建1棟3層樓10間教室，其中，2間幼兒園教室、6間國小班級教室、2間圖書室，並以原住民傳統「祖靈之眼」做為屋頂造形意象，藉以傳承泰雅原住民的文化。

今天的落成啟用典禮，縣長徐耀昌、縣議員黃月娥、泰安鄉長劉美蘭、教育處長葉芯慧、縣府原民中心主任蔣意雄、協和校長葉文杰等人在頭目帶領下祈福，祈求祖靈保佑平安、順利，接著進行剪綵儀式，共同見證象鼻國小老舊教室的重生，禮成鳴炮使用原住民傳統的竹炮，展現泰雅特色。

縣長徐耀昌感謝教育部、立委高金素梅的促成，才能夠讓象鼻國小老舊校舍辦理重建工程，同時感謝協和基金會董事長林光清捐助115萬元，幫助新建校舍屋頂「祖靈之眼」工程順利完成，希望新建校舍完工後，提供優質的教學環境，提升教學品質，提高原鄉孩子的競爭力。