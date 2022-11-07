立法院內政委員會今（7日）日赴苗栗縣卓蘭鎮考察，由立法委員湯蕙禎、沈發惠、洪申翰帶隊，與內政部、經濟部、農委會、環保署、法務部、苗栗縣政府等機關現場會勘卓蘭水廠段鍾東錦議長所持有的農牧用地使用情形。

會勘現場可見農地上已長出一座砂石山，明顯涉及違反區域計畫法、水土保持法、農田水利法，並造成環境污染、違反環保法令等諸多違法情事，同行所有委員立即要求各機關、苗栗縣政府、司法檢調都應動起來、積極查察不法，以還給卓蘭受害居民公道。

立委沈發惠表示，從衛星影像空拍圖來看，在2006年時還是一片綠意盎然的農地，當鍾議長從接手後，特定農業區的農牧用地就變成了砂石場，經過十幾年來不斷擴張面積，甚至出現了一整座的砂石山，砂石山快比高壓電塔還高，令人難以置信。除了卓蘭以外，同時也發生在南庄、銅鑼等地，且這些違法行為目前仍在進行。

立委湯蕙禎表示，日前服務團隊也接獲當地居民的陳情，砂石長期排放洗砂水已造成的周邊的水污染，機具運轉時所發出的躁音，及滿天飛舞的沙塵已嚴重影響到周邊居民的生活起居；多年以來，民眾向縣政府投訴，卻沒有得到任何回應，甚至還受到黑道的暴力威脅。

湯蕙禎痛斥，相關主管機關應立即依區域計畫法、相關污染防制法等法律規定都應該按次處罰、限期改善，未改善還可以斷水、斷電、停工、停業，甚至涉有刑則可移送法辦。湯蕙禎質疑，苗栗縣政府歷年是否有包庇圖利的嫌疑？既沒有按次處罰與要求限期改善，更沒有勒令停工、停業、更別提沒有移送法辦。

立委洪申翰表示，農牧用地依法應做為農牧使用，而現在卻成了砂石場，明顯已違反區域計畫法，依法可處罰鍰。若未停止使用、恢復原狀，還涉有刑責，是可以移送法辦。同時眼前的砂石場的堆置高度超過安全規範，是否已違反水土保持法？砂石山距離電塔那麼近，若發生倒塌時會不會壓垮高壓電塔影響苗栗用電？另從空照圖還可以看出，砂石不只堆置在農牧用地，更已經違法越界到水利地，也違反水土保持法、農田水利法。

立委湯蕙禎、沈發惠、洪申翰要求各相關機關、苗栗縣政府應依法行政，立即查處不法、依法開罰，甚至移送司法調查。我們也知道苗栗縣基層公務人員非常為難，即使想依法行政，也可能受到層層壓力，請你們要保護好自己，把相關證據跟資料保存好，不要因為被施壓而捲入包庇圖利、貪污治罪條例的重罪。司法檢調機關更應該動起來，主動查緝是否有不法之處，還長期受害的卓蘭居民公道。