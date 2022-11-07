2022卡達世界盃進入倒數計時！台灣運彩推出「買運彩 瘋足球 抽Porsche」活動今日起正式開跑。台灣運彩世足賽期間24小時營業不打烊，64場賽事全面提供「單場及場中投注」，銷售有望上看百億，並推出多項活動炒熱世界盃。

2022卡達世界盃將開始！台灣運彩推「買運彩 瘋足球 抽Porsche」

「買運彩 瘋足球 抽Porsche」活動從11/7至12/19，不限球種、單筆/張投注滿2,000元，就有機會抽中保時捷；並攜手CoCo都可提供實體投注站客戶單張投注滿500元，可限量免費兌換CoCo飲料、聯名胖老爹推出運彩足好運全家桶炸雞，並邀請AKB48 Team TP擔任運彩投注站一日店長，同時贈送新光影城直播派對門票等。

臺灣石虎現場進行射門比賽。(圖/台灣運彩提供)

「買運彩 瘋足球 抽Porsche」活動頭獎有2台保時捷，另外還有100個8.88萬元，獎項總價值超過千萬元，凡自11/7到12/19期間投注運彩單筆/張每滿2,000元，就有一次抽獎機會，分為兩波段進行抽獎，提醒消費者要記得上官網登錄，才有機會與大獎相遇。