第13屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，首周票數突破35萬票，309家通過初審的提案單位，無不卯足全力衝刺拉票，為協助社福團體獲得關注。台新銀行公益慈善基金會規劃11月份每個周末，帶領提案單位上街宣傳，邀請民眾支持，現場參與投票；此外，民眾只要於各地舉辦的促票活動現場投票，就有機會獲得由天使團捐助的水神乾洗手或可樂果捲捲酥，投滿10票還可以抽住宿券。

首波促票活動於台北兒童新樂園繽紛登場，當天共150位團體代表、台新志工及眷屬共同合作，號召遊客從「投票」開始踏出公益第一步，盼協助有意願能站起來的社福團體，能主動對外發聲。台新銀行通路營運事業處北二區區長林康博表示，「您的一票，決定愛的力量」不僅是一個網路票選活動，活動過程中看到每個人為了共同的任務齊心努力，耐心的為投票民眾解說每一個步驟，在「愛的力量」機器人的活力號召下，大小朋友熱情滿血，增添助人為樂的幸福色彩。

「愛的力量」機器人除在快閃活動現身外，今年更首度步入元宇宙，台新與福爾摩沙藝術銀行FAB DAO(Formosa Art Bank DAO)攜手合作，限量發行公益NFT，由NFT收藏家社群分享邀請函給同好，民眾可透過電子信箱主動索取，利用NFT生態特有的空投互動，在投票後可免費獲得獨一無二的「Proof of Robot NFT」，並在亞洲知名NFT平台akaSwap上連結虛擬錢包，即可擁有人生第一個公益NFT。

即日起至11月30日下午5點止開放網路投票，可搜尋「愛的力量」，使用Facebook、LINE、Google及Richart Life APP帳號皆可登入，取得手機驗證碼完成驗證即可投票，另成為台新銀行公益慈善基金會的會員，完成會員認證手續，爾後每年參加投票均不需重複驗證即可直接投票。每人可投10票支持10家團體，預定12／17(六)舉行捐贈典禮，屆時將有94個提案單位能獲得公益基金。