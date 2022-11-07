體重破百、身材壯碩的新竹鄭姓男子自5年前起，在網路上假藉徵選AV女優，佯稱拍20次報酬1000萬元、10次450萬元，誘騙網拍小模應徵，騙取6女傳送個人不雅影照，其中3女赴約「試鏡」與鄭男發生多次性關係，台北地檢署7日依加重詐欺、妨害性自主罪起訴鄭男。

檢方調查，鄭男以化名「雨」、「小雨」，在臉書外拍社團貼文徵求AV女優，佯稱拍20次報酬1000萬元、10次450萬元，有被害女子心動，與鄭約定拍10片，片酬450萬元，鄭要求對方到指定旅館見面。

被害人到現場，發現只有鄭男，鄭男聲稱自己是男優且身兼攝影師，被害人被騙簽下拍攝合約，並在鄭男指示下發生性關係，但事後鄭男誆稱「試鏡」效果不好，被害人心有不甘，要求再試鏡遭拒，報警控告對方性侵。

鄭男到案否認違反女子意願，辯稱雙方是性交易，也付了4000元的性交易費用，過程中有詢問女方是否願意接受攝影，對方也同意。

但警方從鄭男手機發現拍片合約，懷疑另有女子被騙，搜索鄭男住處，發現鄭男的電腦內有沙盒程式，可同時登入臉書、LINE帳號，疑至少與6名女子談過拍片事宜。

北檢調查時，鄭男否認性侵，辯稱電腦裝有沙盒程式是為了要玩遊戲，至於拍片合約是他想練習擬寫，從網路上下載的，但檢方不信，依法起訴鄭男。

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