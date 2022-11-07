苗栗縣長徐耀昌等人共同剪綵。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

大湖二橋重建後可緩解交通。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

舊省道台3線上的苗栗縣大湖鄉大湖二橋，因存在橋齡老舊且橋墩密集不利排洪等安全疑慮，經苗栗縣政府與大湖鄉公所成功爭取營建署補助辦理改善，7日舉行竣工通車典禮。縣長徐耀昌表示，新建橋梁未來肩負民眾上班、上課及運送農產的重責大任，並兼具帶動觀光產業及經濟繁榮多重功能。

縣府工務處副處長許家誠說，大湖二橋又名東河橋，興建於44年7月，71年一度改善拓寬，然橋齡分別達66年及39年之久，已出現橋墩基礎遭沖刷鋼筋裸露，加上橋孔10座橋墩密集的設計不利排水，橋寬亦無法負荷現有車流；尤其在南方澳大橋崩塌事件後，危橋改善備受關注。

許家誠表示，大湖二橋係舊台3線大湖市區往南聯絡南湖、栗林、卓蘭及東勢地區的重要道路，雖在民國86年8月外環道通車後，自交通樞紐退居都市計畫道路地位，但在地居民上班、上課、農產運輸及採買民生物資，仍相當倚重。

在大湖鄉公所與縣政府積極爭取下，內政部營建署同意納入加速整建橋梁計畫，全額補助9000萬元辦理重建工程，並於110年6月動工，111年10月完工。

地方各界以辦喜事的心情舉行橋梁竣工通車典禮，會場熱鬧滾滾，除縣長徐耀昌、工務處副處長許家誠及科長李瑞隆等人，營建署道路工程組長張之明及多位幹部，立委徐志榮夫人王慧珍、代表議長鍾東錦的縣議會秘書長林來居、議員楊恭林，還有鄉長胡娘妹、主席謝見德及代表、村長多人出席。

營建署組長張之明、縣長徐耀昌及鄉長胡娘妹偕同地方代表，先舉行焚香祝禱及剪綵儀式後，再由徐耀昌牽著甫受頒鑽石婚慶的壽公楊秋梅、壽婆楊賴玉梅，在眾多來賓陪同下走過大湖二橋，祈求人車平安。

縣長徐耀昌表示，感謝營建署長期對苗栗縣的幫助，除挹注9000萬重建大湖二橋，先前也為頭份中央路和運動公園投入5億元的補助經費，帶動當地經濟繁榮；重建後的大湖二橋全長150公尺、橋寬11公尺，保留兩個車道，並於路肩設置人行道，可確保學生、長輩及自行車騎士的安全，不再有安全疑慮，未來大湖市區的交通流量可獲得疏解，相信對大湖地區的觀光休閒和經濟產業都大有助益，帶動整體繁榮發展指日可待。