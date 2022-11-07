前台南市副議長林炳利病逝，國民黨台南市議員李文俊於10月24日補選當選副議長後，內政部政務次長陳宗彥7日下午專程前往市議會頒發當選證書，由李文俊親自接受。

會中，議長郭信良、國民黨台南市黨部主委林進旺及國民黨市議員李中岑、方一峰、謝龍介、盧崑福、林燕祝、林美燕、曾培雅等人也到場陪同，副市長戴謙亦代表市府出席祝賀。

至於部分議員關心公費助理費用修法一事，陳宗彥強調，此案已在進行中，但因各縣市議會的看法不一，還需要社會的對話與溝通，才能取得共識。